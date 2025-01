Juve ko allo Stadium col Benfica, ora i play-off

TORINO (ITALPRESS) – Nell’ottava e ultima giornata della prima fase di Champions League la Juventus è stata sconfitta 2-0 all’Allianz Stadium di Torino da un Benfica che doveva a tutti i costi vincere per essere sicuro della qualificazione ai playoff. Playoff già raggiunti dai bianconeri matematicamente al turno precedente, ma che con questa sconfitta hanno ulteriormente peggiorato la loro posizione in classifica. Uomini di Thiago Motta travolti da bordate di fischi al termine della gara. Al 16′ del primo tempo è stato il Benfica a passare in vantaggio dopo una serie di schermaglie in avvio: tentativo di ripartenza bianconera interrotta e palla ai portoghesi, pallone stoppato da Bah dietro la linea difensiva della Juventus e appoggio a Pavlidis che tutto solo davanti a Perin è stato bravo a non sbagliare. Quasi nulla la reazione dei padroni di casa – che sullo 0-0 avevano perso per infortunio Kalulu, con Locatelli adattato a centrale – che dopo aver subito il gol non sono mai riusciti concretamente a creare delle situazioni pericolose alla retroguardia della squadra di Lisbona. Sornione, il Benfica ha invece sfiorato clamorosamente il raddoppio in pieno recupero di primo tempo quando, su un disimpegno sbagliato di Gatti, è stato Aursnes a rubare palla e a servire ancora Pavilidis che però stavolta ha trovato le mani di Perin che è riuscito a deviare sopra la traversa con grande istinto. Juventus più dinamica ed energica nella ripresa alla ricerca del pareggio, seppur con scarsa concretezza sotto porta. Al 30′ è stato però un tocco involontario di Otamendi a chiamare alla parata a terra Trubin, azione più pericolosa fino a quel momento dei bianconeri e ciò la dice lunga sull’inconsistenza del reparto offensivo bianconero in questa partita. A dieci minuti dal termine della sfida, un altro acuto improvviso ha regalato invece al Benfica il raddoppio: con grande rapidità Kokcu si è infilato tra le maglie della retroguardia bianconera e dalla distanza ha lasciato partire un gran destro rasoterra che si è infilato alle spalle di Perin chiudendo di fatto la gara.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).