Kart, Matteo Bagnato protagonista a Melilli ma Aci Sport non assegna il punteggio

Nel kartodromo di Villasmundo, Matteo Bagnato si è messo subito in mostra, dimostrando di essere maturo per conquistare il suo primo titolo regionale (zona 8). Scattato in griglia dalla seconda casella, in gara uno ha conquistato rapidamente la testa della corsa facendo segnare il giro più veloce. Nemmeno il tempo di esultare che i giudici gli hanno inflitto una penalità di cinque secondi, notando il musetto danneggiato in un contatto di gara, relegandolo nella piazza d’onore.

Quasi lo stesso copione in gara due, dove Matteo Bagnato è stato costretto ad una escursione sul prato a causa di un contatto col suo compagno di squadra, dopo avere messo ancora il muso del suo Lenzokart davanti a tutti. Sotto la bandiera a scacchi, il veloce pilota gelese, è transitato in seconda posizione.

Confermata, invece, l’assegnazione del punteggio per il Trofeo karting Sicilia. La carovana dei kartisti della “Coppa Italia 8 zona” farà tappa a Triscina per la seconda delle otto gare in calendario ma, precisa l’ufficio stampa karting di Aci Sport, “l’assegnazione dei punteggi OK-N e OKN-Junior sarà data alla gara del 30 luglio al Kartodromo Concordia di Favara Agrigento per la Coppa Karting Sicilia”.