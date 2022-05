Kart, Matteo Bagnato sul podio dopo una rimonta dall’ultima casella

Partito dalla quinta posizione, in gara uno, ha accusato un problema al carburatore sfociato nel ritiro. In gara due è scattato dal fondo del gruppo ma ha rimontato fino al terzo posto sotto la bandiera a scacchi. In continua bagarre, complice un ritmo infernale, Matteo Bagnato è riuscito a superare cinque avversari. Il portacolori del team Castorina racing, del manager Dino Castorina, è riuscito ad ipotecare il gradino più basso del podio. “Avevo le carte in regola per fare bene – ammette Matteo Bagnato, reduce da una vittoria – ma un problema al carburatore ha complicato la mia gara. Non mi sono scoraggiato – conclude – divertendomi ad inseguire il podio, grazie ad una rimonta spettacolare. Torno a casa con un terzo posto”.