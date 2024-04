Kart regionale a Triscina, cresce Marco Pintaudi e Matteo Bagnato finisce in quinta

Ieri, nel rinnovato kartodromo trapanese, sede della terza tappa del massimo campionato isolano delle ruotine da competizione, Marco Pintaudi (team Lauria) ha proseguito il suo apprendistato portando il suo Praga-Tm, in qualifica, a tre decimi dal terzo posto occupato dal nisseno Cristian Coco (Castorina racing). Dopo una pre-finale da dimenticare, che lo ha costretto a scattare dall’undicesima casella, Marco Pintaudi ha ben figurato in gara due transitando sotto la bandiera a scacchi in ottava posizione e migliore risultato dal suo debutto stagionale. E’ andata meglio a Matteo Bagnato tra gli Ok-N che comunque paga l’apprendistato legato al cambio del “Kart Republic” con un “Lenzo Kart” finendo solo a ridosso della lotta al vertice. Il quinto posto in solitaria, nella finale, conferma le doti velocistiche di Matteo Bagnato (Castorina Racing) che guarda con maggiore ottimismo il proseguo della stagione.