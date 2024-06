Kart regionale, Marco Pintaudi tra i più veloci a Ispica chiude in settima posizione

Nell’ostico tracciato ragusano, Marco Pintaudi ha confermato le sue doti velocistiche dimostrando di sapere entrare in bagarre sia in pre finale che in finale. Nella prima gara era riuscito a transitare in sesta posizione sotto la bandiera a scacchi. Durante la finale, invece, ha migliorato il suo migliore crono di circa due decimi interpretando nel migliore dei modi le curve dell’insidioso kartodromo di Ispica.