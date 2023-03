Kartodromo internazionale a misura di appassionati: noleggio kart per scendere in pista

Gela. Ad un anno dalla consegna delle chiavi alla società Finmedia il kartodromo Kig di contrada Zai è stato rilanciato e da oggi è possibile scendere in pista anche per i meno esperti che possono noleggiare i kart della struttura, collaudati mercoledì pomeriggio dalla redazione del Quotidiano di Gela. É passato meno di un anno , nel rispetto del bando aggiudicato nel dicembre 2021, da quando il Libero Consorzio di Caltanissetta ha consegnato il Kartodromo di Contrada Zai alla Finmedia, la società che gestirà l’impianto sportivo per i prossimi 15 anni, e da allora l’imponente struttura per dimensioni (ben 1260 metri di lunghezza per una larghezza di 8 metri), la cui pista è considerata da tutti gli esperti l’ottava d’Italia, e la prima del sud, sta lentamente tornando alla gloria di un tempo.

Ad ottobre gli appassionati muniti di mezzi hanno rodato la pista con i loro kart e le loro moto. La firma sull’atto formale è avvenuta il 17 febbraio presso la sede del Libero Consorzio di Caltanissetta, alla presenza dell’ingegnere Sergio Scarciotta, capo dell’ufficio di Gabinetto, Alberto Nicolosi, dirigente sviluppo economico e bilancio, Danilo Giordano, consulente aziendale e finanziario che ha seguito tutte le fasi procedurali per Finmedia, Luca Maganuco e Fabrizio Parisi, fondatori della società che punta con passione e professionalità al rilancio della struttura sportiva.