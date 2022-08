Kartodromo, nuova gestione vuole rilanciarlo: primi danni, divelta recinzione

Gela. I lavori per ripristinarlo sono in corso, dopo anni di totale abbandono e incuria. Al kartodromo di contrada Zai, ora affidato alla società Finmedia, si registrano i primi danni. Probabilmente nella notte, è stata divelta una parte della recinzione perimetrale. Chi ha agito, è riuscito ad entrare. Fortunatamente, pare che non sia stato rubato nulla. Il kartodromo, nonostante gli intensi sforzi per ridargli dignità e metterlo a disposizione del territorio, è comunque troppo spesso nel mirino dei vandali. La nuova gestione ha messo in campo ogni risorsa per riportarlo in piena efficienza. Senza controlli in quella zona del territorio, tutto diventa difficile. C’è chi si muove indisturbato. Continua l’abbandono dei rifiuti e i gestori hanno più volte segnalato ciò che accade. A Zai, però, non c’è un vero riscontro in termini di controlli e una struttura come il kartodromo provinciale diventa un obiettivo sensibile.