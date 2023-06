Koelliker porta all’Eolie Music Fest la microcar Microlino

PALERMO (ITALPRESS) – Anche quest’anno il gruppo Koelliker si riconferma partner dell’Eolie Music Fest, andando a consolidare il suo impegno e il suo legame con il festival musicale più esclusivo e sostenibile dell’estate, che ospiterà artisti di fama nazionale e mondiale, come Elisa, Motta, Piero Pelù, Clementino, La Rappresentante di Lista, Miss Keta e molti altri. Con una gamma composta da veicoli prettamente green, Koelliker porta sulle isole i modelli e le novità di prodotto più importanti del 2023, quali ad esempio Microlino, la microcar made in Italy, il primo scooter elettrico a marchio Koelliker e il Maxus Mifa 9, il luxury shuttle service di design 100% elettrico. Visto il successo dello scorso anno, andrà a colorare le strade eoliane anche il Wuzheng 3MX, il veicolo 100% elettrico a tre ruote che si presta a ogni tipo di allestimento, dall’agricoltura, ai servizi di delivery fino allo street food, e sfoggerà la ormai celebre livrea “Trinacria”, realizzata dall’artista Michele Ducato, con i colori tradizionali della Sicilia.Il Maxus eDeliver3, robusto ed affidabile veicolo commerciale rigorosamente full electric, si conferma come mezzo ufficiale – insieme al Mifa 9 – dello staff dell’Eolie Music Fest. In piazza Marina Corta, a Lipari, il pubblico della manifestazione e tutti gli artisti potranno ammirare da vicino altri modelli distribuiti in esclusiva da Koelliker: il Suv coupè Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, il Korando di KG Mobility (ex SsangYong) e la aCar di Evum Motor, in primo Pick-up commerciale 4X4 elettrico. Dopo Microlino, Koelliker amplia l’offerta di soluzioni di mobilità urbana tutta made in Italy con il nuovo scooter 100% elettrico Koelliker powered by Askoll. Dotato dell’inconfondibile powertrain Askoll e di due batterie agli ioni di litio estraibili, garantisce fino a 90 chilometri di autonomia e ha una velocità massima di 66 km/h; uno scooter dalle forme classiche e piacevoli dedicato alla mobilità urbana che, grazie al suo peso di circa 88 chilogrammi, è semplice da gestire anche per chi è alle prime armi. “La sostenibilità fa parte del dna Koelliker. La questione energetica, il clima sono argomenti intorno ai quali noi del Gruppo costruiamo la nostra strategia, i nostri obiettivi e la nostra gamma – ha detto Marco Saltalamacchia, CEO & Executive vice president di Koelliker -. Quest’anno abbiamo un motivo in più per essere orgogliosi sponsor di questo festival: la nostra nuova offerta di micromobilità 100% elettrica e totalmente Made in Italy, con Microlino e lo scooter Koelliker powered by Askoll, che si sposa perfettamente con la visione di isole sempre più green e godibili. L’Eolie Music Fest vuole sensibilizzare tutti ad un uso e impiego più attento e consapevole delle risorse energetiche, con un linguaggio musicale ed artistico molto originale, al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale e l’inquinamento”.L’impegno di Koelliker “è molto chiaro – ha aggiunto -, stiamo lavorando sempre di più ad una gamma 100% elettrica, sostenibile e composta da prodotti di assoluta qualità. E l’Eolie Music Fest rappresenta per noi un modo estremamente efficace ed originale per raccontare il nostro approccio che punta verso un futuro che sia sempre più green e sostenibile”. Sabato 1 luglio alle 15, presso l’Auditorium Comune di Malfa, Marco Saltalamacchia esporrà il punto di vista del gruppo milanese su l’elettrificazione dei trasporti e sulla transizione energetica in corso, alla tavola rotonda “SMART-ISLANDS powered by Koelliker”, moderata dal giornalista Rai Marco Mazzocchi. Il panel si colloca nell’ambito del programma “Isole Verdi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per promuovere comportamenti virtuosi che incentivino anche l’utilizzo di una mobilità sempre più sostenibile.

– foto Ufficio Stampa Koelliker –(ITALPRESS).