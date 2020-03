Il Gela dilaga sulla Caterinese 9-1 e Nassi ne segna altre quattro

Gela. Gara senza storia allo stadio Vincenzo Presti. Il Gela dilaga imponendo la legge del 9-1. Nelle due gare disputate tra campionato e Coppa Trinacria i biancazzurri hanno vinto con lo stesso risultato (9-1 al Lavinaio) mostrando rabbia e determinazione. All’andata gli ospiti avevano inflitto la prima sconfitta stagionale al Gela ed in campo Fausciana e compagni non si sono risparmiati malgrado le tante assenze dall’una e dall’altra parte.

Mattatore del match Maurizio Nassi, autore di un poker di reti, due per tempo. In mezzo le reti Fargetta (pallonetto sul filo del fuori gioco), Bessio (in pressing sul rinvio del portiere), Giarrizzo (tiro dal limite) Mezzasalma (su assist di Nassi) e nel finale di Pisano. Outtara sul 3-0 ha segnato il gol dell’amara consolazione su errore della difesa di casa. La Caterinese ha giocato con il lutto al braccio per la prematura scomparsa di Fiorella, capitano del Marianopoli.

In classifica non cambia molto con il successo del Sommatino a Mussomeli. In zona play off ammucchiata con quattro squadre in un punto. Domenica il Gela gioca ad Alessandria della Rocca. Maurizio Nassi sale a quota 17 nella classifica marcatori.