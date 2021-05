Il “Miles gloriosus” di Plauto alla rassegna di teatro antico

L’ esibizione dei liceali gelesi Filippo Marino, Federica Ferrara, Davide Migani, Laura Macaluso, Paola Migliore, Roberta Caruso. curata dai proff. Tiziana Guarneri, Marzia Marù, Rita Salvo, Alba Spoto e Viviana Vasta per la regia di Giancarlo Bella, è prevista alle 15.45 e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’ Associazione italiana di Cultura Classica al link: https://www.youtube.com/channel/.

Il secondo appuntamento è per venerdi 28 maggio con la VII edizione della Notte nazionale del Liceo Classico. Una grande festa, entrata ormai nella tradizione, sostenuta dal Miur e dalla Rai, che si svolge in contemporanea in vari licei italiani con una no stop di spettacoli, incontri, performances artistiche dalle 16 alle 20.

Il Liceo Classico “Eschilo” partecipa con un nutrito programma intitolato “Sulle spalle dei Giganti” che prevede 4 ore di esibizioni, riflessioni e contributi di vario genere da parte degli studenti.