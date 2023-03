La ballerina Giulia D’Alessandro nel serale di “Amici”, scelta nel cast del talent

Gela. Dopo aver sfiorato il tetto del mondo, fermandosi solo alle semifinali, per Giulia D’Alessandro arriva una grande soddisfazione. La ballerina gelese è infatti tra i 21 danzatori professionisti del cast serale di Amici, il talent di Canale 5.

Giulia è stata chiamata a fine febbraio dalla produzione del programma e ieri sera si è esibita per due volte insieme ad altro professionisti.

Un grande orgoglio per Giulia e la città di Gela.

A dicembre Giulia, 28 anni, in coppia con Giulio Ferrante, 27 anni di Caltagirone, ha partecipato al campionato mondiale professionisti Naples Open, promosso dal Wdo, “World Dance Organisation” , a Paestum, splendida città turistica in provincia di Salerno.