La banda dei “cavalli di ritorno”, condanne anche in appello: chiedevano soldi per restituire mezzi

Gela. Reggono anche in appello le accuse mosse nei confronti dei componenti di una presunta banda, che avrebbe messo a segno decine di furti, soprattutto di ciclomotori. Per riavere la refurtiva bisognava pagare il “riscatto”. I giudici nisseni di secondo grado, rispetto al verdetto dello scorso marzo emesso dal gup del tribunale di Gela, hanno solo ridotto l’entità delle pene imposte a Ivan Iapichello (difeso dall’avvocato Davide Limoncello) e Mirko Dammaggio (rappresentato dall’avvocato Antonio Gagliano). Uno “sconto” di otto mesi a fronte dei tre anni e otto mesi che erano stati comminati a Dammaggio e dei tre anni, invece, decisi per Iapichello. Confermati gli altri verdetti, così come chiesto dalla procura generale. Sette anni di reclusione a Gaetano Alferi e cinque anni e otto mesi a Nicola D’Amico. Anche in questo caso, le difese (con gli avvocati Nicoletta Cauchi ed Ernesto Brivido) hanno chiesto di rivedere i verdetti emessi dal gup, cercando di mettere in dubbio la ricostruzione dei pm. I giovani che avrebbero fatto parte del gruppo di ladri dovevano anche rispondere di estorsione.