La banda del buco ha colpito ancora, due colpi nella notte per rubare tabacchi

Gela. La banda specializzata in furti è tornata in azione. Stesso metodo, stesse auto usate come ariete. Gli ultimi due colpi sono stati compiuti questa notte tra le 3,30 e le 4. Il primo allarme al centralino della polizia è scattato in pieno centro storico, ovvero in piazza San Francesco, a pochi passi dal municipio. La banda, formata probabilmente da tre giovani incappucciati, ha utilizzato una utilitaria, una Fiat 500, come ariete, sfondando la tabaccheria che si trova in via Bresmess. Un metodo rapido ed efficace. Poi sono entrati dentro ed hanno rubato tabacchi e soldi, circa 600 euro. Quando la polizia è arrivata, insieme al proprietario ed ai metronotte, il colpo era stato già compiuto.

Pochi minuti dopo altro colpo presso la tabaccheria del bar Melfa, dove insiste l’area di servizio alla periferia cittadina.