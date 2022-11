La bellezza contro la malattia, Inner Wheel dona foulard e parrucche per le pazienti

Gela. “Back to life”, una prospettiva di dignità della bellezza nella lotta alla malattia. Il lavoro che viene costantemente svolto in favore delle pazienti oncologiche è stato al centro del dibattito organizzato da Inner Wheel, Farc&C, Work wonders e patrocinato dal Comune. Esperti, medici e volontari hanno posto le loro esperienze, che si riversano in interventi a favore delle pazienti del reparto diretto dallo specialista Roberto Valenza, a sua volta tra i relatori. Da poco, è ripreso il progetto di Farc&C, con makeup e parrucche per fare in modo che le pazienti oncologiche continuino la battaglia senza estraniarsi dalla loro identità femminile. La sezione locale Inner Wheel, presieduta da Tiziana Mauro (presente al tavolo), ha donato parrucche, foulard e cosmetici per chi è assistito in oncologia al “Vittorio Emanuele”. A distanza di due anni, in ospedale, è ripresa l’iniziativa “Distrarsi con un trucco”, fortemente voluta da Farc&C del presidente Angela Lo Bello.