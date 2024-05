La Cgil piange la scomparsa di Aurelio Massimo, una vita nel sindacato e sempre in prima fila

“Ci teneva ad esserci e prima di ogni cosa scattava foto e non si limitava ad una, tanti scatti in grado di scalfire i momenti, quasi a volervi preservare, conservare, cristallizzare nel tempo. Lo conoscevo da sempre ma solo oggi pomeriggio mi sono permesso di andarlo a trovare. Ho osservato, ho compreso il valore della sua famiglia, ho percepito dolore e forza per questa vita che si conferma meno di un soffio. Mentre scrivo trovo tutto incredibile, ma per un compagno, originale in tutto, devo trovare il tempo per l’ennesimo appello al valore della prevenzione. Un sincero abbraccio a Concetta, Salvatore, Angelo e Benedetta”, ha scritto il segretario Ignazio Giudice.