“La chimica nell’arte”, al Majorana un convegno sui segreti nascosti delle opere d’arte

Gela. L’istituto Ettore Majorana di Gela, ha ospitato un interessante convegno dal tema “La chimica nell’arte”, che ha riunito esperti e studenti per esplorare il legame tra scienza e bellezza artistica.

L’evento ha visto la partecipazione di illustri relatori, tra cui Gioacchino Giunta, il professore di chimica e la Restauratrice Mariangela Sutera che hanno affrontato il tema da prospettive diverse, offrendo un’esperienza formativa e affascinante per gli studenti dell’Indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy e del Liceo Artistico. Il convegno è stato inaugurato dalla Dirigente Scolastica, che ha sottolineato l’importanza di iniziative interdisciplinari come questa, capaci di stimolare la curiosità e il pensiero critico degli studenti. Giunta ha spiegato come le tecniche analitiche moderne, come la spettroscopia e la cromatografia, permettano di scoprire i segreti nascosti delle opere d’arte, dai pigmenti utilizzati ai metodi di restauro più avanzati. Il docente è autore del libro “La Statua di Maria SS Addolorata di Enna”. Gli studenti hanno avuto un ruolo attivo nell’organizzazione e nello svolgimento del convegno, hanno accolto gli ospiti con brani e poesie, guidati dalle docenti di lettere Milena Pizzo e Sonia Madonia.