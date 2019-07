La città si è risvegliata con i rifiuti per strada, l’indifferenziato non è stato raccolto

Gela. L’invito alla cittadinanza non è stato colto o, probabilmente, è arrivato con grande ritardo. La città si è risvegliata questa mattina con i rifiuti ancora per strada. Sacchetti appesi ai fili dei balconi e indifferenziato che è rimasto davanti ai portoni o sui marciapiedi. La chiusura della discarica Timpazzo, per via dell’assenza dell’ impianto di trattamento meccanico biologico, non consente di stabilizzare i rifiuti in entrata nella discarica Timpazzo. Ex Provincia e Regione hanno comunicato che in Sicilia tutte le discariche sono sature. Da ieri però avevano anche assicurato che autorizzare la ripresa dell’impianto tmb sarebbe stata questione di ore.