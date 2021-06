La Consulta giovanile ci prova: “Serve un centro commerciale culturale”

E’ utopia vederlo anche a Gela?

“Rappresenterebbe un trampolino di lancio – dice Martina Pisano – per l’impostazione e progettazione delle attività culturali in città. Incentiverebbe e supporterebbe i giovani ad interessarsi maggiormente alla cultura e la presenza di aule studio, auditorium e teatri offrirebbe loro l’opportunità di riunirsi e condividere idee che possano nella loro collettività portare crescita e beneficio al nostro paese”. “La struttura del Macchitella Lab – ha aggiunto Laura Malluzzo – già individuata per l’apertura dell’Università e di un centro polifunzionale di aggregazione per i giovani, potrebbe rappresentare un luogo ottimale per la realizzazione di un simile progetto”.