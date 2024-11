La crisi in casa Vigor si acuisce, lascia anche il tecnico Fausciana

Gela. La Vigor Gela è da ricostruire da zero, o quasi. Nella tarda mattinata di oggi anche il tecnico Mirko Fausciana ha lasciato il club, rassegnando le proprie dimissioni. Nessuna nota polemica verso il presidente Cristian Paradiso, che ha fatto il possibile per tenerlo. Ma dopo l’addio del ds Simone Pardo, di diversi componenti dello staff tecnico e dirigenziale e negli ultimi giorni di alcuni calciatori (Deoma, Giarrizzo e Campanaro in primis, il massaggiatore Massimo Grasso), l’allenatore gelese non aveva altra scelta. “Non c’erano più le condizioni iniziali – ha detto mister Fausciana – il progetto di questa estate è svanito. Mi aveva voluto fortemente Simone Pardo e le prospettive erano positive. Le cose sono però cambiate e non ha senso andare avanti”.

Fausciana ci ha tenuto a precisare che con il presidente Paradiso il rapporto è rimasto buono. “Ha fatto di tutto per trattenermi, anche sul mercato si sta muovendo per rafforzare e completare la squadra. Non posso lamentarmi di come mi ha rispettato e trattato ma la rosa non c’è più e neanche Pardo, che era il mio riferimento tecnico e umano”.