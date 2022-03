La Fiab denuncia: “Chi controlla la velocità delle auto nelle strade urbane?”

Gela. Anziché adottare soluzioni a risolvere il problema, il Comune crea i parcheggi a spina di pesce e le aree urbane sono ostaggio delle auto, con grave pericolo per pedoni e ciclisti. Sulla situazione di rischi per amanti delle due ruote e per tutti gli utenti vulnerabili della strada torna ad intervenire la Fiab.

“Un problema che avrebbe bisogno di seri interventi – dice Simone Morgana – che limitino, sia lo spazio per le auto che la loro incontrollata velocità. Al contrario, abbiamo assistito alla creazione di parcheggi a spina di pesce proprio nell’unico tratto del lungomare che andrebbe liberato dalle auto, manifestando una politica pericolosamente autocentrica che va in danno dei diritti degli utenti vulnerabili della strada. Con la stagione invernale ormai agli sgoccioli la situazione descritta non potrà che peggiorare, visto che, sicuramente, la primavera aumenterà il numero di ciclisti sulle strade. Nonostante questa facile previsione le vie urbane sono ostaggio delle auto, con grande pericolo per chi decide di spostarsi in bicicletta. Soluzione questa che, in un periodo di forti aumenti del costo del carburante, potrebbe essere scelta da molti cittadini, ma che, in pratica, viene limitata dalla presenza massiccia e senza regole delle automobili”.