La fine drammatica di Lo Chiano, “sospendiamo tutte le serate per onorare la sua memoria”

Gela. Migliaia gli attestati di stima e di cordoglio per la morte del giovane Giuseppe Lo Chiano. Molto conosciuto in città, anche per la sua passione per la musica e spesso impegnato nell’organizzazione di eventi, il decesso della scorsa notte ha generato dolore e sconforto tra i tanti che nel corso della sua vita gli sono stati vicini. Gianluca Russotti, che da tempo opera nel settore del management di eventi, ha proposto di sospendere tutte le serate in programma nel fine settimana in città. Un’iniziativa per onorare la memoria di “Pino locos”, così era soprannominato Lo Chiano.