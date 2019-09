La fontana di Piazza Umberto I ridotta a mini discarica: Bennici, “uno scempio”

Gela. Non un biglietto da visita, ma solo una mini discarica, nel cuore di piazza Umberto I. La fontana al centro della piazza, sembra essere diventata deposito di rifiuti, di ogni tipo. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici ritiene che l’attuale stato della piazza sia un riscontro fedele della noncuranza e della mancata pulizia in città, promessa invece dalla giunta. “Se è vero come è vero che in ogni città vivibile, la piazza principale è il salotto buono, il cuore pulsante – dice – allora, piazza Umberto I ha bisogno di un medico che la rianimi. L’ho percorsa nello sgomento, rendendomi conto che lì, nel cuore della città, dove insiste quella che per tutti è la “femmina nuda”, tutto è lasciato nel degrado e nell’abbandono più assoluto. La noncuranza è diventata un biglietto da visita spiacevole, il degrado sembra essere diventato normale”. Uno stato di fatto, che per Bennici ha chiari connotati politici. “Eppure, è proprio da quella piazza che l’attuale sindaco parlava di pulizia, di decoro. A guardarla oggi, con la statua della “femmina nuda” diventata discarica a cielo aperto, parrebbe di esser stati vinti tutti dall’effetto del proclamo da campagna elettorale. È in quella piazza, oggi abbandonata a sé stessa, che si compie lo scempio di una città senza programmazione, senza cura del bello, votata solo all’incuria. Si evitino allora proclami e si ristabiliscano le priorità di una città che, ad oggi, a cento giorni dall’insediamento dell’amministrazione Greco, è senza direzione, devota solo all’apparenza politica e al freddo proclamo”.