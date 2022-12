La formazione con la scienza Aba, un workshop per famiglie e specialisti

Gela. Sonia Madonia, analista del comportamento, ha avviato un workshop indirizzato a genitori, insegnanti ed educatori per parlare della scienza ABA e fornire loro le competenze per calarle nella vita di tutti i giorni.

Le 40 ore di formazione teorico pratico per l’applicazione dei principi delle strategie di analisi del comportamento su cui si basa il workshop ABA vedranno interventi multidisciplinari che Madonia ha organizzato presso la Piccola casa della divina misericordia insieme ad un gruppo di specialisti che interfacciano le diverse discipline con l’approccio alla scienza ABA, attuabile nella quotidianità di chi soffre del disturbo dello spettro autistico e non solo.