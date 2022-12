Il Gela futsal vola, 6-3 al Montalbano e primato ancora confermato

Gela. Il Gela Futsal non molla. Malgrado l’addio di Cosano la squadra continua a fare risultati e mantiene il primo posto in classifica, seppur in condominio con la Pgs Vigor San Cataldo. Il risultato finale è 6-3 sul Montalbano. Il primo tempo si chiude sul 3-1. Gol in apertura di Di Bartolo con una grande punizione che buca il sette della porta messinese. Il raddoppio porta la firma di Caglià. Accorciano gli ospiti e poi ancora Cagliá manda le squadre a riposo sul 3-1.

Secondo tempo senza storia. Subito Azzolina per il 4-1, ospiti sul 4-2 ma ci pensano Marchese e Brasile a chiudere la partita. Negli ultimi 15 minuti il tecnico Enzo Fecondo schiera in campo tanti under (Ruvio e Infurna) con tre grandi parate di Rodoti (entrato insieme agli under). Nel finale il gol del 6-3 ospite.