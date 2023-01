La Gela-Butera cede ancora, Fillea: “Tavolo in prefettura è urgente”

Gela. La Sp8 cede e non è la prima volta che anche questa testata segnala i pericoli che si sommano, anzitutto per chi percorre quotidianamente l’unica via di collegamento tra Butera e Gela. La Fillea-Cgil, con il segretario provinciale Francesco Cosca, ha più volte sottolineato la necessità di interventi urgenti e i lavori fatti non hanno risolto le criticità vere. Così, proprio il sindacato si appella ai sindaci del comprensorio, Gela, Butera, Mazzarino e Riesi. Per Cosca, serve un tavolo urgente in prefettura.