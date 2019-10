La Ghelas a Trainito, nel pomeriggio l’annuncio del sindaco Greco

Ha fatto parte del gruppo “civico” che ha sostenuto il sindaco in campagna elettorale, anche se in estate ha apertamente contestato le prime mosse della giunta. Ora, Trainito dovrà tentare di rimettere in piedi i conti della municipalizzata. Il suo predecessore, l’avvocato Gianfranco Fidone, ha dato priorità al risanamento, anche se un sostegno vero e proprio dall’amministrazione Greco non l’ha mai ricevuto.