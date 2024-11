La Lazio continua a volare, Bologna battuto 3-0

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio stende 3-0 il Bologna nel match dell’Olimpico e centra la sua settima vittoria consecutiva: decidono le reti, tutte nella ripresa, di Samuel Gigot, Mattia Zaccagni e Fisayo Dele-Bashiru. I padroni di casa provano subito a rendersi pericolosi con una conclusione di Vecino, che però non inquadra lo specchio della porta. Al 13′ Castellanos approfitta di un errore di Lucumì, vede Ravaglia fuori dai pali e tenta di sorprenderlo dalla lunga distanza, ma la palla si spegne sul fondo. Dopo un lungo momento di sofferenza, gli uomini di Vincenzo Italiano rispondono al 19′ con un tiro di Orsolini, che non impensierisce Provedel. Alla mezz’ora la Lazio si ritaglia una grande occasione con Guendouzi che, imbeccato da Castellanos, si invola verso la porta avversaria: il centrocampista incespica sul pallone e viene recuperato da Beukema. Al 35′ arriva il primo episodio cruciale del match con l’espulsione di Tommaso Pobega, che commette un’ingenuità su Guendouzi e rimedia il secondo giallo in pochi minuti. Poco prima dell’intervallo Orsolini compie un salvataggio decisivo anticipando Luca Pellegrini, pronto a spingere il pallone in fondo al sacco: si va a riposo sul parziale di 0-0. In apertura di ripresa c’è un check del Var per un possibile tocco di mano di Moro nell’area di rigore rossoblù, che alla fine non viene rilevato. Al 56′ Castellanos, su assist di Vecino, tenta il colpo di testa e sfiora il palo. La squadra di Marco Baroni continua a spingere e al 65′ va a segno con il neo-entrato Boulaye Dia, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. L’appuntamento con il vantaggio dei capitolini, però, è solo rimandato poichè al 68′ ci pensa Samuel Gigot a sbloccare la gara: sugli sviluppi di un corner il difensore anticipa Beukema e fa 1-0. Neanche il tempo di metabolizzare il colpo subito per il Bologna, che la Lazio raddoppia quattro minuti più tardi con Mattia Zaccagni: percussione di Pellegrini che scarica per il capitano, il quale si accentra ed insacca la sfera nell’angolino. Nel recupero la formazione biancoceleste, dopo un contatto in area tra Isaksen e Ravaglia, chiude definitivamente i conti sul 3-0 con Fisayo Dele-Bashiru. In virtù di questo risultato la Lazio sale a 28 punti ed è seconda insieme a Fiorentina, Inter e Atalanta, mentre il Bologna resta ottavo a quota 18. – foto Ipa Agency -(ITALPRESS).