La Lega fa proseliti, nuove adesioni? Federico si tira fuori, ma altri big trattano

Gela. Il passo, inatteso, di un big della politica regionale come l’ex dem, poi “Italia Viva”, Luca Sammartino, che ha fatto i bagagli per trasferirsi alla Lega, sicuramente fa capire che i salviniani puntano a risultati di spessore, in vista delle prossime regionali. In città, i leghisti, due anni fa, si sono messi alla guida della coalizione elettorale, che è stata battuta al ballottaggio dal gruppo del sindaco Lucio Greco. Di recente, i vertici regionali hanno affidato il partito cittadino al consigliere Emanuele Alabiso. Negli ultimi tempi, si susseguono le voci di nuove adesioni, anche di un certo spessore. Un nome piuttosto gettonato è quello dell’ex deputato regionale Pino Federico, che in vista delle prossime scadenze potrebbe decidere di rimettersi in gioco, candidandosi. Federico, negli scorsi mesi, ha detto sì al gruppo politico del presidente della Regione Nello Musumeci, aderendo a “DiventeràBellissima”, insieme al consigliere comunale di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino. Nonostante le voci, Federico però smentisce. “La Lega? Io faccio parte di “DiventeràBellissima” – spiega – la mia scelta è stata per il presidente Musumeci”. Lo scorso anno, ancora prima che Federico andasse verso il governatore, c’erano stati colloqui tra l’ex deputato Ars e i vertici salviniani. Poi, non se ne fece nulla. Un passaggio dell’ex presidente della Provincia potrebbe mutare anche altri equilibri, soprattutto nel centrodestra.