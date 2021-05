La Lega giovani regionale si affida a Falzone, scelto per coordinare gli enti locali

“Poter avere dei responsabili già con esperienza nelle nostre fila è sicuramente un punto di crescita rilevante che dà lustro a tutto il movimento giovanile che ogni giorno si struttura capillarmente di competenza e merito all’interno delle amministrazioni comunali su tutto il territorio siciliano” dichiara Alessandro Lipera. “Inoltre, questo non fa altro che creare maggiore voglia di lavorare e di continuare a credere in un progetto virtuoso e lungimirante che possa ridare il giusto rilievo alla classe dirigente del domani della nostra Regione. Per questa ragione ci apriamo a tutti i giovani amministratori under 35, che hanno voglia di lavorare concretamente dentro un partito, modello di buona amministrazione” conclude Giuseppe Miccichè.