“La linea è quella del sindaco Di Stefano”, Di Paola: “Conti? Decida se sarà alternativo al centrodestra”

Il “modello Gela”, che per Di Paola ha tutte le carte in regola per diventare “modello Sicilia”, a fine aprile verrà messo alla prova con le elezioni provinciali di secondo livello, oramai ufficiali. Il vicepresidente Ars sta iniziando a muoversi. “Voglio compattare un fronte ampio che sia alternativo a Schifani – sottolinea – ci sono tante forze che non si rivedono nel governo regionale. Anzitutto, vedrò consiglieri comunali e sindaci M5s di tutta la Sicilia. Poi, mi rivolgo a tutti i rappresentanti istituzionali che sono stati bistrattati dal governo Schifani. Il centrodestra i candidati alla presidenza delle Province li sceglierà in provetta, con la spartizione tra partiti. Noi vogliamo partire dal basso con un progetto che guarda ai territori e sia alternativo al governo regionale di centrodestra. Lanciamo delle agorà siciliane. Di Stefano? È un civico che sta dimostrando di stare in un progetto diverso da quello del governo regionale. Per quanto riguarda il sindaco Conti , per me è un civico. Deve decidere lui se stare nella provetta del centrodestra oppure se essere alternativo”. Di Paola, in questo periodo, ha interloquito con il primo cittadino niscemese che a sua volta non nasconde di avere ambizioni per arrivare alla presidenza della Provincia. Il leader siciliano M5s punta parecchio sul “modello Gela” e sull’aggregazione con altre forze che non si riconoscono nel governo regionale. In giornata, ha partecipato alla presentazione di “Controcorrente”, il nuovo movimento voluto dal deputato Ars Ismaele La Vardera, che ha definitivamente lasciato l’esperienza di “Sud chiama nord”. Una settimana fa, invece, era all’assemblea regionale dei deluchiani anche se il sindaco di Taormina pare propendere verso Schifani. Le elezioni provinciali potranno dire qualcosa in più in un contesto progressista che nella giunta Di Stefano annovera comunque espressioni che sono nel governo regionale, come gli autonomisti dell’Mpa.