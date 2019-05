La linea Zingaretti o il patto “civico” con Fi? Dem a rapporto: “Salvini e Di Maio in città sono minoranza”

Gela. Il nuovo corso del partito dettato dal segretario nazionale Nicola Zingaretti, che vuole il Pd decisamente più a sinistra, ma anche l’intesa moderata pro-Greco che ha messo insieme i dem locali e pezzi del centrodestra, vedi Forza Italia. Ad una settimana dalle urne del ballottaggio che hanno dato ragione alla scelta della dirigenza locale di appoggiare il neo sindaco Lucio Greco (anche se l’astensionismo ha toccato numeri impressionanti), i democratici rivendicano sia l’uno che l’altro. Insomma, vogliano “ripartire” sia da Zingaretti sia dall’alleanza moderata, come hanno spiegato il deputato regionale Giuseppe Arancio e il segretario provinciale Giuseppe Gallè presentando l’iniziativa a sostegno della candidata alle europee Michela Giuffrida. E’ stato il primo incontro pubblico, tutto Pd, del post-elezioni. Sulla carta, però, una soluzione escluderebbe l’altra, anche perché il Pd romano non ha certo sprizzato gioia davanti al “caso Gela”. Più netto ancora è stato il segretario cittadino Peppe Di Cristina, che viene considerato uno degli artefici politici della strana alleanza “civica” (anche perché né il Pd né Forza Italia hanno schierato i simboli ufficiali). “Abbiamo vinto le elezioni e siamo ritornati al governo della città – ha detto presentando la candidata alle europee – il significato di quest’alleanza è chiaro, abbiamo dimostrato che in città Salvini e Di Maio sono minoranza. E’ stata una battaglia per non consegnare la quinta città siciliana a Salvini o a Di Maio. Io sono nato in questo partito e adesso invito i consiglieri e tutti i candidati nella lista a sostenere il Pd alle europee”. Al solito hotel “Sileno”, c’erano praticamente tutti i dem che sostengono la linea Di Cristina, compresi i due neo consiglieri, la riconfermata Alessandra Ascia e il rientrante Gaetano Orlando, e il presidente Claudia Caizza. Una brevissima comparsata l’ha fatta Guido Siragusa, l’ex consigliere comunale del partito che di certo non ha condiviso molte delle mosse della dirigenza, al punto di non ricandidarsi, nonostante il suo nominativo fosse già nella “civica” dem. L’uscente è tra quelli che chiedono con forza un confronto interno al partito, magari per mettere le cose in chiaro da un punto di vista di collocazione politica (insieme a lui ci sono altri dem come l’ex presidente del consiglio comunale Giuseppe Fava).