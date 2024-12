La lotta alla mafia e l’importanza delle scelte, Antoci ha incontrato gli studenti

Gela. Questa mattina, nella Pinacoteca Comunale, l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha incontrato gli studenti degli istituti superiori della città per discutere di legalità e partecipazione civile. L’evento, intitolato “Il valore della scelta nel segno del dovere di cittadinanza”, è stato un’occasione di confronto diretto, arricchito dalla presenza di esponenti istituzionali e figure simbolo della lotta alla mafia.

Reduci dalle intense attività del Parlamento Europeo e dall’incontro con l’Europol, Antoci ha raccontato il suo impegno politico e le sfide che affronta ogni giorno. L’eurodeputato ha sottolineato il ruolo fondamentale delle scelte quotidiane, soprattutto per i giovani.

Accanto a lui, Franca Evangelista, moglie di Gaetano Giordano, imprenditore assassinato dalla mafia per essersi ribellato al racket.

Al termine dell’incontro, Antoci si è recato al Palazzo Comunale per un colloquio con il sindaco Terenziano Di Stefano e i consiglieri comunali, ribadendo l’importanza del dialogo con le istituzioni locali per affrontare le sfide del territorio.