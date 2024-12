La lunga corsa delle variazioni di bilancio, il sì dell’aula: giovedì altre all’ordine del giorno

Gela. Sarà un fine anno dedicato agli atti finanziari, come inevitabile soprattutto in assenza di uno strumento di bilancio. In serata, l’assise civica ha iniziato a votare le variazioni necessarie per diversi ambiti, in prevalenza rispetto ai servizi sociali. La maggioranza i numeri li sta garanantendo e dall’opposizione non arrivano particolari vincoli, dato che le variazioni sono essenziali per assicurare le coperture economiche.