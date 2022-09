La maturità classica nel 1983, di nuovo insieme gli ex alunni della III A

Gela. Il ricordo di cinque anni vissuti insieme non è stato cancellato dal tempo passato. Gli ex alunni che arrivarono alla maturità classica nel 1983, ieri, hanno voluto ricordare i tempi della III A del liceo classico “Eschilo”. Si sono dati appuntamento in un lido sul lungomare. E’ stata l’occasione, molto sentita, per festeggiare insieme a chi non c’è più. Hanno dedicato questa giornata particolare ad un loro compagno di scuola, Fabio Rampulla, deceduto per le conseguenze di un incidente stradale, solo pochi anni dopo aver concluso il ciclo di studi. All’appello hanno risposto tanti ex alunni di quella classe, che dopo trentanove anni si sono ritrovati, tutti insieme.