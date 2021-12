La Melfa’s Basket ottiene la quarta vittoria sull’Orlandina Lab

Gela. Con il punteggio di 100–57 la Melfa’s Basket vince in casa contro l’Orlandina Lab. Ieri al PalaLivatino il quintetto di Bernardo si è aggiudicato la vittoria della decima giornata di campionato di serie C Gold, nonostante abbia dovuto compensare le assenze di Milekic e Longo per infortunio. Due punti in più che consentono alla Melfa’s Basket di raggiungere un totale di 8 punti, ma soprattutto di riconquistare la giusta grinta per disputare le ultime partite del campionato.