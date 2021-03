La Melfa’s ci prende gusto, seconda vittoria consecutiva e Gravina ko 74-46

Gela. Prima vittoria in casa, seconda consecutiva, per la Melfa’s Gela Basket che supera lo Sporting Club Gravina per 74-46.

Il quintetto di Bernardo si è presentato con la tensione giusta e grazie ad una difesa attenta ha subito indirizzato la partita nel verso giusto. Nei primi due quarti balza agli occhi un’ottima difesa che concede al Gravina solo 15 punti in due quarti, complice anche la scarsissima precisione della squadra ospite dalla lunetta. Si va al riposo lungo sul risultato di 32-15.

Al rientro gli ospiti hanno come prevedibile una reazione guidata da Florio e Santonocito che riducono lo svantaggio portandosi fino al -11 ma Gela rimette apposto la difesa e riguadagna parte del vantaggio perso chiudendo il quarto sul +16 (51-35). Quarto quarto gestito agevolmente dai gelesi che danno spazio anche ai più giovani e partita condotta fino al risultato finale di 75-46.