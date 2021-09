La Melfa’s Gela Basket punta ancora sui giovani

“Stiamo lavorando su una chimica di squadra che possa dare risultati e portare la squadra a ben figurare – sostiene il general manager, Giovanni di Buono – La chimica è di dare capisaldi alla formazione, come la riconferma dello storico capitano, Emanuele Caiola, che anche quest’anno guiderà il gruppo verso i risultati che ci aspettiamo”. Lo scorso anno, purtroppo, i sostenitori della squadra di basket sono rimasti più volte delusi dai risultati ottenuti al termine di diverse partite. Quest’anno, però, si punta proprio alla crescita della squadra ponendo a supporto dei singoli giocatori due nuove figure tecniche, un responsabile del settore giovanile, l’atleta Nebojsa Razic, e un mental coach che li assisterà durante tutta la stagione. Il Campionato C Gold è un obiettivo alquanto ambizioso e prenderne parte con solide basi è indispensabile se l’obiettivo principale è di consentire alla squadra di non passare inosservata. “Ho dato subito disponibilità a partecipare a questo campionato di più alto livello – afferma il presidente Maurizio Melfa – perché rappresentiamo la quinta città della Sicilia che probabilmente merita alti palcoscenici”. La campagna di azionariato “SCIATU” continua a produrre risultati notevoli. A sottolinearlo è stato lo stesso presidente, Maurizio Melfa, il quale ha evidenziato con orgoglio l’interesse dell’intera collettività nell’investire in un progetto sociale e sportivo. “Stiamo lavorando in prospettiva dei prossimi anni – precisa Maurizio Melfa – quindi non ci fermiamo. La campagna durerà ancora un altro mese e credo che si avvicineranno anche altre risorse che siamo pronti ad accogliere”.