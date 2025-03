“La meraviglia di essere…Donne”, il volley gelese le celebra

Gela. Lo sport si fa portavoce di valori importanti come il rispetto, le pari opportunità e il ruolo essenziale delle donne nella società. Ieri sera, al PalaUrso, si è disputata la partita amichevole di volley femminile “La meraviglia di essere… donne”, un evento che ha visto protagoniste le squadre Albert Città di Gela ed Ecoplast Volley.

L’incontro è stato inserito all’interno del calendario “Marzo delle Donne”, un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale per promuovere il dibattito sui diritti e il valore delle donne in ogni ambito, compreso quello sportivo. La partita non è stata solo un momento di competizione, ma soprattutto un’occasione per ribadire il valore dello sport come strumento di inclusione e crescita sociale. Il pubblico presente ha risposto con entusiasmo, dimostrando grande partecipazione e sostegno per le atlete in campo.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che punta a sensibilizzare la comunità su tematiche fondamentali, sottolineando quanto sia essenziale garantire pari opportunità e riconoscere il ruolo centrale delle donne, sia nello sport che nella vita quotidiana.

La partita di ieri sera ha rappresentato un altro importante tassello in questo percorso di consapevolezza, ricordando che lo sport, con il suo spirito di squadra e fair play, è uno dei veicoli più potenti per trasmettere messaggi di uguaglianza e rispetto.

La città di Gela sta accogliendo con grande interesse gli eventi del “Marzo delle Donne”, dimostrando sensibilità e partecipazione alle iniziative che mettono al centro il valore e il contributo femminile in tutti i settori.