La morte di Vittoria Caruso, fissata udienza preliminare: giovane accusato di omicidio

Gela. Omicidio. E’ questo il reato per cui la procura, nelle scorse settimane, ha chiesto il rinvio a giudizio per l’incidente che causò la morte di Vittoria Caruso, appena quindicenne. La richiesta è stata avanzata per il ventenne che era alla guida dell’auto, pare di proprietà dei genitori. Il giovane venne trovato in condizioni psico-fisiche alterate. Con tutta probabilità aveva fatto uso di cannabis. L’udienza preliminare è stata fissata per giugno. L’imputato era alla guida della vettura e quella sera si rivelò fatale per Vittoria Caruso, che era a bordo. Per lei, non ci fu nulla da fare dopo che la vettura si ribaltò, lungo un tratto di uno degli assi viari ex Asi. A nulla servì la corsa verso l’ospedale “Vittorio Emanuele”, anche quella finita sotto verifica dei pm e dei poliziotti del commissariato.