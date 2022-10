La morte di Romano, dramma e lutto nella comunità gelese: viveva in provincia di Monza

Monza. Lutto e dolore nella comunità gelese, che ormai da anni è radicata nell’hinterland lombardo. La morte del trentenne Josef Romano, della quale abbiamo riferito ieri, ha colpito molto i tanti che lo conoscevano sia per la sua passione per il lavoro (era impegnato nel settore della ristorazione) sia per i tanti interessi che coltivava, compreso quello per le moto. In sella alla sua due ruote, però, ha trovato la morte a seguito di uno schianto verificatosi a Vadano al Lambro. Inutile il trasferimento all’ospedale San Gerardo di Monza. Le conseguenze generate dallo scontro stradale sono state troppo gravi.