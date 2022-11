La morte di Scepi, domani i funerali nella chiesa di San Giacomo

Gela. Il corpo del commerciante sessantunenne Crocifisso Scepi è stato restituito alla famiglia. I funerali si terranno domani pomeriggio, dalle 16:30 nella chiesa di San Giacomo. Non è stata disposta l’autopsia. Il commerciante è stato trovato ieri, in una zona rurale a ridosso della statale 115 Gela-Vittoria, ormai privo di vita. Il cadavere era all’interno di un laghetto artificiale. Gli inquirenti ritengono che il decesso possa essere avvenuto per cause naturali, mentre Scepi era impegnato in una battuta di caccia.