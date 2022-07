La mostra di Ulisse perde pezzi? Coccio spunta da una pianta grassa

Lo stesso vigilantes ha escluso, nonostante l’evidenza, il rinvenimento di quello che, probabilmente, sarebbe dovuto finire dietro una delle teche della mostra su Ulisse. Non sono mancati i curiosi più attenti che hanno immortalato il presunto reperto quando era ancora abbandonato in un vaso e sotto una pianta grassa, ignorato durante la cerimonia blindatissima di inaugurazione della mostra che racconta il passaggio dell’eroe greco in Sicilia in otto sezioni tematiche, con oltre 80 reperti provenienti da musei regionali, nazionali ed esteri. Era presente anche il governatore Nello Musumeci che non si sarebbe accorto di nulla. Il curioso rinvenimento pare sia già finito sotto la lente d’ingrandimento di chi dovrebbe custodire reperti di valore.