La nave greca in mostra dal 12 giugno, a Bosco Littorio proseguono i lavori

Gela. La mostra sul mito di Ulisse, che sarà l’esordio ufficiale dei resti della nave greca da esporre in città, inizierà il prossimo 12 giugno. E’ questa la data ufficiale definita, anche attraverso la Regione. Sarà ospitata in una struttura attigua al Museo del mare di Bosco Littorio, che è in fase di realizzazione. Per la conclusione dei lavori, si ipotizza la fine dell’anno in corso. La struttura annessa è stata prevista proprio per la mostra e per consentire la fruizione da parte dei visitatori.