“La nostra non sarà una lista civetta”, Cafà: “Pd e M5s sostengono un autonomista”

Gela. “Un percorso coerente e una lista che lo rappresenta in pieno”. Il gruppo a sostegno del candidato a sindaco Miguel Donegani si appresta a chiudere la fase di presentazione. Sono state validate 549 firme per la lista. “Gli assessori saranno di livello e avranno soprattutto competenza – spiega Donegani – ci siamo dati 24-48 ore, prima di ufficializzarli”. L’esponente di Sinistra italiana Paolo Cafà, fin dall’inizio sta seguendo il progetto dell’ex parlamentare regionale e corre per il consiglio comunale (per lui sarebbe un rientro dopo una lunga esperienza anche da assessore). “La nostra non è fuffa e soprattutto non è una lista civetta, come tante ce ne sono attualmente. I nostri candidati arrivano da un percorso, da una scuola di formazione politica. Loro sono coerenti fino in fondo”, spiega Cafà. Donegani è uno dei dirigenti storici del Pd ma i dem locali sostengono invece l’agorà di Di Stefano.