La Nuova Città di Gela ambisce ad un’altra promozione

Gela. La Nuova Città di Gela, dopo il successo dell’ultima stagione in Prima Divisione di pallavolo femminile, ribadisce la propria voglia di fare bene ed essere protagonista anche in Serie D. L’obiettivo della dirigenza è quello di migliorare il più possibile la rosa in modo tale da renderla adatta per competere per il titolo e volare in Serie C. Da chiarire i tempi di attesa per riavere a propria disposizione il PalaCossiga.

“Cercheremo di allestire una squadra competitiva che possa essere protagonista nel campionato di Serie D – afferma il direttore Fortunato La Rosa – il nostro patron Marco Scerra ci ha rinnovato insieme al pres. Alessandro Grasso il totale appoggio per dare continuità al nostro progetto. Ovviamente speriamo che l’amministrazione comunale possa fare la sua parte soprattutto per ciò che riguarda le strutture sportive, è importante che un progetto che ha come finalità anche quello di portare lustro alla città debba avere la possibilità di ospitare come è successo in finale tutte quelle persone che vogliono assistere alla partita”.