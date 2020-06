La passione per le due ruote e il terribile destino, strazio per la morte di Angelo

Gela. Lo strazio dell’intera famiglia è drammatico dopo la morte di Angelo. Il piccolo appassionato di motori e delle due ruote se n’è andato lasciando il vuoto. E’ morto subito dopo l’arrivo all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Gli agenti della polizia municipale stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e probabilmente verificheranno le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona. Angelo inseguiva la sua passione e anche la bici elettrica era un personale vanto. Qualcosa però non è andata per come doveva e il tredicenne è passato dalla vita alla morte in pochi istanti.