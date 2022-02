La pizza di Cacciuolo spopola tra i big del Festival di Sanremo

Parole, quelle della conduttrice Veronica Maya, che hanno emozionato Daniele Cacciuolo che nel suo listino potrebbe inserire, tra le speciali, una pizza Maya con pomodoro e mozzarella. Nel giorno del taglio del nastro di “Casa Sanremo” Cacciuolo non è riuscito a trattenere la sua emozione per avere ricevuti apprezzamenti da personaggi noti al grande pubblico, come Maria Teresa Ruta, Federico fashion style e la rock star dei Maneskin, il chitarrista Thomas Raggi. “Quello che mi sta accadendo è fantastico – racconta Daniele Cacciuolo – Sono onorato di avere ricevuto apprezzamenti positivi da tutti gli artisti che hanno assaggiato la nostra pizza napoletana. Un orgoglio in più per migliorarmi”.