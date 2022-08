La “prima” di In vino Ghelas in viale Mediterraneo, sonorità diverse in centro storico

Gela. Si conferma uno degli eventi più partecipati del cartellone estivo. Ieri, è stata la terza edizione per “In vino Ghelas”, che proseguirà anche il 10 e il 25 agosto, alle mura Timoleontee. Lo start di quest’anno, invece, c’è stato nel rinnovato viale Mediterraneo. Centinaia di persone hanno scelto il belvedere, con la musica e il vino. Il “format” voluto dall’associazione “Cambiamenti” non varia e continua ad attrarre molti giovani ma anche famiglie che ieri hanno avuto modo di vivere il centro storico, sicuramente in maniera del tutto differente rispetto ai ritmi quotidiani. Tante le presenze istituzionali, con assessori, consiglieri comunali e il vicesindaco Terenziano Di Stefano che hanno voluto seguire in prima persona la prima di “In vino Ghelas”.