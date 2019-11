La protesta monta e Caltaqua presenta progetto di telecontrollo della rete: “Monitorati punti sensibili”

Gela. Domani sera, il sindaco Lucio Greco porta in aula la vicenda del servizio idrico. La posizione dell’amministrazione è già chiara, il contratto con Caltaqua va rescisso per inadempimento. Anche la commissione tecnica, della quale Greco fa parte, sta vagliando l’intera vicenda. Dall’azienda italo-spagnola, intanto, arrivano novità. Ovviamente, non è caso che il gestore si faccia vivo con nuovi investimenti proprio in questo periodo. Ora, annuncia il telecontrollo della rete idrica e di distribuzione. “E’ uno dei progetti messi in campo da Caltaqua, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, nell’ambito dell’esecuzione di opere da realizzare con risorse private del gestore – si legge in una nota – e finalizzate al miglioramento delle infrastrutture gestite. ha approvato il progetto denominato Telecontrollo dei principali nodi idraulici ID 40, del valore di oltre 1,2 milioni di euro, che interesserà i serbatoi di Caltanissetta, Gela e Mussomeli, come peraltro previsto nell’aggiornamento del Piano degli investimenti approvato dall’Ato idrico a giugno del 2018″.