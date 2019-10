“La provincia di Caltanissetta come Agrigento”, Cgil e Federconsumatori: “Ritorno ad acqua pubblica”

Gela. Oggi, nuova riunione della commissione tecnica, che entro le prossime settimane dovrà trasmettere una dettagliata relazione sull’attuale stato del servizio idrico, in città e negli altri comuni dell’ambito. Il sindaco Lucio Greco è entrato a farne parte e ha fatto pervenire un elaborato che riassume disservizi e inefficienze di un sistema, basato inoltre su tariffe sempre più elevate. Da diversi fronti si spinge verso il ritorno ad una gestione pubblica, che interrompa quella privata di Caltaqua. La Cgil e Federconsumatori richiamano l’esempio del territorio di Agrigento. “Federconsumatori Sicilia e la Cgil provinciale esprimono soddisfazione per la scelta fatta dai sindaci dell’agrigentino che, all’unanimità, hanno deciso di affidare il servizio idrico integrato ad un’azienda speciale consortile pubblica e non ad una Spa. E’ quello che speravamo e per cui abbiamo lottato a lungo – dice il presidente regionale di Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa – da sempre diciamo che l’azienda consortile è la scelta migliore per tutelare i consumatori e impedire ai privati di fare profitti sull’acqua, che è un bene comune essenziale per la vita e il benessere dei cittadini. Il lungo lavoro svolto negli ultimi anni all’interno del Forum Regionale per l’Acqua, di cui Federconsumatori è da sempre parte attiva, ha finalmente portato un risultato positivo”.